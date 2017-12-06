На Тернопільщині голова сільради «приторговував» землею. ВІДЕО

Не оминув можливості нажитися на державному майні і сільський голова на Тернопільщині. Приторговувати взявся найціннішим, що знайшов – землею. От і цього разу до нього прийшов чоловік. Мовляв, так і так, хочу мати власну діляночку. Сільський голова ж надувся як сич, прибрав якомога поважнішого вигляду і висунув свою вимогу. Детальніше - в огляді.

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