У Верховній Раді прийняли закон про запобігання домашньому насильству. ВІДЕО

В боротьбі із домашньою агресією з’явилися позитивні зрушення. У Верховній Раді прийняли закон про запобігання домашньому насильству. За проголосував 241 депутат. Закон передбачає, що суд може заборонити тирану і його жертві проживати під одним дахом. Кривдника ж можна відправити на так зване перевиховання фахівцям.