У Верховній Раді прийняли закон про запобігання домашньому насильству. ВІДЕО
У Верховній Раді прийняли закон про запобігання домашньому насильству. ВІДЕО
В боротьбі із домашньою агресією з’явилися позитивні зрушення. У Верховній Раді прийняли закон про запобігання домашньому насильству. За проголосував 241 депутат. Закон передбачає, що суд може заборонити тирану і його жертві проживати під одним дахом. Кривдника ж можна відправити на так зване перевиховання фахівцям.
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