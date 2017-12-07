На Вінниччині дівчина втекла з дому після жорстокого побиття однолітками. ВІДЕО

16-річна Даша Алексеєва з Вінниччини навчалася у військовому ліцеї, адже завжди мріяла стати в ряди військовослужбовців, як і її тато. Він – боєць батальйону Айдар. У навчальному закладі все йшло спокійно: лекції, тренування, а от спілкування з однолітками не заладилось. І одного дня підлітки вирішили з’ясувати з дівчиною стосунки кулаками.