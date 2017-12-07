У Солом’янському районі столиці вбили іноземця. ВІДЕО
У Солом’янському районі столиці вбили іноземця. ВІДЕО
У Солом’янському районі столиці чоловік вбив іноземця, бо той не дав сигарету. Таке пояснення тепер затриманий зловмисник дає правоохоронцям. Київські поліцейські підозрюваного у вбивстві вже відшукали, збирають докази його причетності до злочину.
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