15-ти річний одесит обікрав магазин електротехніки. ВІДЕО

В Одесі, хлопцю, якому, до всього ж лише 15 років, просто захотілось планшет. От він і вдерся до одного з місцевих магазинів електротехніки. Але мабуть побачивши все те добро, хлопець і забув, що хотів собі тільки планшет. Почав гребти все без розбору. Забрав аж п'ятнадцять планшетів, п’ять мобільних телефонів, аудіколонки й зарядні пристрої.