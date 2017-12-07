15-ти річний одесит обікрав магазин електротехніки. ВІДЕО
15-ти річний одесит обікрав магазин електротехніки. ВІДЕО
В Одесі, хлопцю, якому, до всього ж лише 15 років, просто захотілось планшет. От він і вдерся до одного з місцевих магазинів електротехніки. Але мабуть побачивши все те добро, хлопець і забув, що хотів собі тільки планшет. Почав гребти все без розбору. Забрав аж п'ятнадцять планшетів, п’ять мобільних телефонів, аудіколонки й зарядні пристрої.
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