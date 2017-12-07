У Тернополі злодії знімали з машин номерні знаки і вимагали за них викуп. ВІДЕО

У Тернополі двоє чолов’яг мабуть уявили з себе крутих бізнесменів. І надумали розжитися за рахунок вкраденого. Вигадали цілу схему кримінального заробітку. Цупили номерні знаки з машин, лишали на лобовому склі власнику автівки записку. Мовляв повернуть номери за винагороду. Сума викупу від 300 до 500 гривень, залежно від марки автомобіля.