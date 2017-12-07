У Хмельницькому чоловік з ножем напав на волонтерку. ВІДЕО

У самому центрі Хмельницька чоловік напав на подружжя, яке на вулиці збирало гроші для бійців АТО. Чоловік та жінка співали військові пісні. Таким чином звертали на себе увагу містян. Побачив їх і нетверезий 62-річний зловмисник. Спершу чоловік почав лаятись, а згодом штрихнув жінку ножем. Нині вона в лікарні.