По дорогах Київської області пізно ввечері роз’їжджав п’яний хлопець. ВІДЕО
По дорогах Київської області пізно ввечері роз’їжджав п’яний хлопець. ВІДЕО
Патрульні кажуть, боялися, що керманич може наїхати на когось. Але переслідування тривало не довго, через 10 хвилин зловмисник зупинився. Коли поліцейські підійшли до нього – зрозуміли в чому річ – від чоловіка тягнуло спритним, а сам він ледве стояв на ногах.
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