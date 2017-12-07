У Харкові водію під колесо підклали боєприпас. ВІДЕО

За попередніми даними, під заднім колесом автівки «Тойота» знаходився

боєприпас невідомого походження. Коли автомобільрушив, пролунав вибух.

35-річного водія з незначними тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Інформація про подію, яка сталася на вулиці О. Яроша,

надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції

сьогодні близько 14:40.

За адресою виїхали керівництво ГУНП, слідчо-оперативна група та експерти вибухо-технічного управління. Поліцейськими проводиться огляд місця пригоди, збір речових доказів, допитуються свідки.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку

і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального

кодексу України. Слідчі дії тривають.

За матеріалами відділу комунікації поліції Харківської області