У Дніпрі затримали злочинну групу, яка обкрадала квартири містян. ВІДЕО
У Дніпрі затримали злочинну групу, яка обкрадала квартири містян. ВІДЕО
Працівники Новокодацького відділення поліції за участю поліцейських спецпідрозділу «КОРД» затримали п’ятьох чоловіків, які підозрюються у скоєнні більше 5 квартирних та офісних крадіжок в різних районах Дніпра.
«Оперативники Новокодацького відділення поліції отримали інформацію про причетність групи чоловіків до скоєння квартирних та офісних крадіжок на території району. В ході санкціонованих обшуків за місцем мешкання у чоловіків було вилучено награбоване майно: ноутбуки, плазмові телевізори, мобільні телефони. Також вони зберігали різноманітні предмети для відкриття замків. У одного з чоловіків ми вилучили пістолет з набоями» – розповів т.в.о. начальника кримінальної поліції Новокодацького відділення поліції майор поліції Андрій Кравчук.
Чоловіків доставили до Новокодацького відділення поліції. Усі вони мешканці цього ж району віком від 30 до 35 років.
Зараз правоохоронці встановлюють потерпілих, які стали жертвами крадіїв.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).
Злодіям загрожує позбавлення волі строком від 3-х до 6 років.
За матеріалами відділу комунікації поліції Дніпропетровської області
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