У Миколаєві 18 озброєних чоловіків напали на адміністрацію ринку. ВІДЕО

18 чоловіків зі зброєю напали на адміністрацію ринку у Миколаєві. Сталось це вранці. Зловмисники увірвалися на територію, та першим ділом кинули під ноги охоронцям газові гранати, аби ті не чинили ніякого супротиву. Після цього вибили двері та вікна будівлі адміністрації та зачинились усередині. Свідки кажуть: кілька разів лунали звуки пострілів. У поліції цей факт також підтвердили.