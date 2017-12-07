Президент України Петро Порошенко поставив парламенту ультиматум. ВІДЕО

Президент України Петро Порошенко поставив парламенту ультиматум. Народні депутати мають внести до Верховної Ради законопроект про Вищий антикорупційний суд. Якщо ж вони цього не зроблять до початку наступного тижня, Президент пообіцяв сам це зробити.