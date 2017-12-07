Президент України Петро Порошенко поставив парламенту ультиматум. ВІДЕО
Президент України Петро Порошенко поставив парламенту ультиматум. ВІДЕО
Президент України Петро Порошенко поставив парламенту ультиматум. Народні депутати мають внести до Верховної Ради законопроект про Вищий антикорупційний суд. Якщо ж вони цього не зроблять до початку наступного тижня, Президент пообіцяв сам це зробити.
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