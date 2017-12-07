Резонансна ДТП у Харкові: з’явився новий учасник аварії. ВІДЕО

У розслідуванні аварії, яка забрала життя шести людей, з’явилися нові подробиці. Поліція хоче притягнути до відповідальності третього учасника трагічної ДТП на вулиці Сумській. Мова про водія автомобіля «Опель». Як кажуть правоохоронці, він рушив поруч з «Фольксвагеном» на жовтий.

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