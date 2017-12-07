Резонансна ДТП у Харкові: з’явився новий учасник аварії. ВІДЕО

Резонансна ДТП у Харкові: з’явився новий учасник аварії. ВІДЕО

20:45 07.12.2017

У розслідуванні аварії, яка забрала життя шести людей, з’явилися нові подробиці. Поліція хоче притягнути до відповідальності третього учасника трагічної ДТП на вулиці Сумській. Мова про водія автомобіля «Опель». Як кажуть правоохоронці, він рушив поруч з «Фольксвагеном» на жовтий. 

І не лише це… Також в «Огляді ДТП»:

У Львові п’яний екс-прокурор втретє попався патрульним поліцейським…

ДТП у Запоріжжі: водію відірвало ногу…

На Київщині п’яний чоловік украв авто. 

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