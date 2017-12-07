Депутати хочуть саджати на 5 років за невизнання Росії агресором. ВІДЕО
Депутати хочуть саджати на 5 років за невизнання Росії агресором. ВІДЕО
У Верховній Раді депутати зареєстрували новий законопроект: пропонують притягувати до кримінальної відповідальності тих, хто не визнає Росію країною-агресором. Документом передбачається доповнити Кримінальний кодекс України статтею "Публічне заперечення факту воєнної агресії Російської Федерації до України".
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