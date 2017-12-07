У Дніпрі поліцейські упіймали квартирних крадіїв. ВІДЕО

На їхньому рахунку квартирні та офісні крадіжки, так би мовити активно працювали по всьому місту. Доки на слід зловмисників не вийшли поліцейські.

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

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