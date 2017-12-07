У Дніпрі чоловік намагався врятувати життя безхатьку. ВІДЕО
У Дніпрі чоловік намагався врятувати життя безхатьку. ВІДЕО
Місто Дніпро, проспект Гагаріна. Саме там надвечір Микола Мальцев побачив жінку, що сидить просто на бордюрі, опустивши голову на коліна. Він її знав. Це 40-ка річна Валентина. Жінка частенько випивала. Бувало шукала підробітку в приватному секторі, де жив Микола. Жінка сп’яніла, чи їй зле? Чоловік довго не гадав, а пішов переконатись, що з Валентиною все в порядку. Жінка була без тями, тож Микола відвіз її до лікарні. Але Валентину врятувати не вдалось.
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