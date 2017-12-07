У фейсбуці українці розповідають чи дають вони хабарі. ВІДЕО

Більшість українців корупцію вважають проблемою номер один в Україні! Втім це не заважає їм продовжувати давати хабарі – підсумовують соціологи результати дослідження. Третина опитаних людей протягом року давала хабарі, хтось пояснює, що так компенсує низькі зарплати, наприклад, посадовців чи лікарів, хтось взагалі каже, давати гроші – суспільна традиція. Разом з тим, 41 відсоток українців вважають це явище ганебним.