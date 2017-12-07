За стандартами ООН більше 80 відсотків жителів України – це бідні люди. ВІДЕО

Правозахисники кажуть, всі ті цифри, які показує влада, що нібито рівень життя українців став вищим– нісенітниця. За стандартами ООН, більше 80 відсотків жителів України – це бідні люди, коли рівень бідності за українською статистикою – всього 23 відсотки. Особливо це стосується соціально вразливих категорій населення. Кому варто вірити, підказують деякі факти.