За стандартами ООН більше 80 відсотків жителів України – це бідні люди. ВІДЕО
За стандартами ООН більше 80 відсотків жителів України – це бідні люди. ВІДЕО
Правозахисники кажуть, всі ті цифри, які показує влада, що нібито рівень життя українців став вищим– нісенітниця. За стандартами ООН, більше 80 відсотків жителів України – це бідні люди, коли рівень бідності за українською статистикою – всього 23 відсотки. Особливо це стосується соціально вразливих категорій населення. Кому варто вірити, підказують деякі факти.
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