У Тернопільській області жінка вбила чоловіка. ВІДЕО

Надзвичайна подія сталася на Тернопільщині - сімейна драма розігралася в селі КобиловолОки. За тиждень до трагедії родина повернулася із заробітків. З дороги пішли в гості до батьків чоловіка. Начебто нічого не віщувало біди. Щоправда, у батьківській хаті чоловік трохи випив. І вже вдома подружжя почало сваритися…