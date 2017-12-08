У Тернопільській області жінка вбила чоловіка. ВІДЕО
У Тернопільській області жінка вбила чоловіка. ВІДЕО
Надзвичайна подія сталася на Тернопільщині - сімейна драма розігралася в селі КобиловолОки. За тиждень до трагедії родина повернулася із заробітків. З дороги пішли в гості до батьків чоловіка. Начебто нічого не віщувало біди. Щоправда, у батьківській хаті чоловік трохи випив. І вже вдома подружжя почало сваритися…
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