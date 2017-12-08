У Києві на перехресті вулиць дотла згорів автомобіль. ВІДЕО
У Києві на перехресті вулиць дотла згорів автомобіль. ВІДЕО
Шокуюча автопригода сталася у Києві на перехресті вулиць Стеценка та Саратовської. Пізно ввечері рух тут був доволі жвавий. Та майже в одну мить все зупинилося. Ще здалеку кермувальники побачили вогняну заграву – полум’я підносилося вгору прямо з-посеред шляху. І горіло не розлите пальне. Яскравим вогнищем став один із автомобілів. Детальніше у сюжеті.
|
08.12.2017 | 08:00
|
08.12.2017 | 07:30
|
08.12.2017 | 07:00
|
08.12.2017 | 06:30
|
08.12.2017 | 06:00
|
07.12.2017 | 23:45
|
07.12.2017 | 22:45
|
07.12.2017 | 22:15
|
07.12.2017 | 21:45
|
07.12.2017 | 21:15
|
07.12.2017 | 20:45
|
07.12.2017 | 20:30
|
07.12.2017 | 20:15
|
07.12.2017 | 20:00
|
07.12.2017 | 19:45
|
07.12.2017 | 09:00
-
- 1 з 908
- ››