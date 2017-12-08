У Києві на перехресті вулиць дотла згорів автомобіль. ВІДЕО

Шокуюча автопригода сталася у Києві на перехресті вулиць Стеценка та Саратовської. Пізно ввечері рух тут був доволі жвавий. Та майже в одну мить все зупинилося. Ще здалеку кермувальники побачили вогняну заграву – полум’я підносилося вгору прямо з-посеред шляху. І горіло не розлите пальне. Яскравим вогнищем став один із автомобілів. Детальніше у сюжеті.