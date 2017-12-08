У Херсоні підірвали банкомат «Сбербанку Росії». ВІДЕО
У Херсоні підірвали банкомат «Сбербанку Росії». ВІДЕО
Надзвичайна подія сталася і у Херсоні – там на перехресті проспекту Ушакова та провулку Козацького прогримів вибух. Підірвали банкомат «Сбербанку Росії». Слідчі попередньо встановили – хтось залишив вибухівку біля банкомату. Через деякий час після того, як зловмисник втік граната вибухнула, пошкодивши апарат видачі грошей. З людей ніхто не постраждав – в пізній час, на щастя, нікого не було поруч.
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