У Херсоні підірвали банкомат «Сбербанку Росії». ВІДЕО

Надзвичайна подія сталася і у Херсоні – там на перехресті проспекту Ушакова та провулку Козацького прогримів вибух. Підірвали банкомат «Сбербанку Росії». Слідчі попередньо встановили – хтось залишив вибухівку біля банкомату. Через деякий час після того, як зловмисник втік граната вибухнула, пошкодивши апарат видачі грошей. З людей ніхто не постраждав – в пізній час, на щастя, нікого не було поруч.