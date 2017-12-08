Нова суїцидальна гра «Червона сова» ледве не вбила 14-річну киянку. ВІДЕО

Нова небезпека для дітей і знову в Інтернеті. Гра Червона Сова, ледве не вбила дівчинку з Києва – розповідає Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба. 14 річна Лєру пішла на курси англійської і додому не повернулась. Наступного дня її знайшли знайомі…за 200 кілометрів від дому. Завжди привітна та мила дівчина була не схожа сама на себе.