У Львові п’яний екс-прокурор потрапив у ДТП. ВІДЕО

Екс-прокурор втретє за рік попався п’яним за кермом. У Львові близько п’ятої ранку він потрапив у ДТП, а після цього ще й хизувався, мовляв, колишній прокурор, всі протоколи скасує та на ранок, взагалі, зробить новий тест на алкоголь. Подробиці у сюжеті.