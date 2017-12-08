У Львові п’яний екс-прокурор потрапив у ДТП. ВІДЕО
У Львові п’яний екс-прокурор потрапив у ДТП. ВІДЕО
Екс-прокурор втретє за рік попався п’яним за кермом. У Львові близько п’ятої ранку він потрапив у ДТП, а після цього ще й хизувався, мовляв, колишній прокурор, всі протоколи скасує та на ранок, взагалі, зробить новий тест на алкоголь. Подробиці у сюжеті.
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