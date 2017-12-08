На Київщині в’язнів тримають в камері разом із щурами. ВІДЕО
На Київщині в’язнів тримають в камері разом із щурами. ВІДЕО
Правозахисники довідалися, що у Бучанській виправній колонії знущаються над людьми, тож навідались туди із перевіркою. Знайшли чимало порушень.
Крім того, у випуску «Проти катувань» ви дізнаєтесь про те, як на Львівщині замордували людину до смерті і, як порушують права людей ті хто мав би їх захищати – правоохоронці.
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