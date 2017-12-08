На Київщині в’язнів тримають в камері разом із щурами. ВІДЕО

Правозахисники довідалися, що у Бучанській виправній колонії знущаються над людьми, тож навідались туди із перевіркою. Знайшли чимало порушень.

Крім того, у випуску «Проти катувань» ви дізнаєтесь про те, як на Львівщині замордували людину до смерті і, як порушують права людей ті хто мав би їх захищати – правоохоронці.