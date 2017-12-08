Надзвичайна подія: на Стрийському заводі загинув чоловік. ВІДЕО

61-річний чоловік отримав серйозні травми та опіки, у важкому стані його відвезли до реанімації. Медики боролися за його життя, але врятувати чоловіка не вдалося. Зараз на місці трагедії працюють фахівці, зібрали уламки бочки, шукають інші речові докази, проводять експертиз, аби встановити точну причину вибуху.