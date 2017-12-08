У Києві судять патрульних поліцейських. ВІДЕО

Побиття людини патрульними поліцейськими. У Деснянському районному суді Києва відбулося перше підготовче засідання у справі. Двох патрульних підозрюють у перевищенні своїх повноважень, що супроводжувалося насильством. Простими словами, побитті чоловіка. Подробиці у сюжеті.