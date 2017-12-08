Під Житомиром подружжя аргентинців потрапили у моторошну ДТП. ВІДЕО

Днями подружжя іноземців прилетіли в Україну у своїх справах. Жінка та чоловік з Аргентини найняли водія-перекладача. Вони втрьох їхали трасою «Київ-Чоп» та потрапили у моторошну ДТП. Вижив лише один чоловік - громадянин Аргентини. Його госпіталізували.

І не лише це… Також в «Огляді ДТП»:

На головному проспекті Херсона тролейбус «поцілував» електроопору…

У Мелітополі люди скаржаться на «перегони» водіїв маршруток…

В Одесі люди вистрибували з палаючого трамвая. Є постраждалі.