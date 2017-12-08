Під Житомиром подружжя аргентинців потрапили у моторошну ДТП. ВІДЕО
Під Житомиром подружжя аргентинців потрапили у моторошну ДТП. ВІДЕО
Днями подружжя іноземців прилетіли в Україну у своїх справах. Жінка та чоловік з Аргентини найняли водія-перекладача. Вони втрьох їхали трасою «Київ-Чоп» та потрапили у моторошну ДТП. Вижив лише один чоловік - громадянин Аргентини. Його госпіталізували.
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