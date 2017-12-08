Потерпілі в ДТП підозрюють, що поліцейські обчистили їхню машину. ВІДЕО

Киянка Анастасія розповідає про смертельну ДТП, в яку потрапив її брат з дружиною та дитиною. Каже, - їхали, правил дорожнього руху не порушували, аж раптом, в їхнє авто врізався «КАМАЗ». Брат і дружина сильно травмувалися, а півторамісячна дитина загинула. Їхнє «Рено» на час слідства арештували, і скориставшись трагедію, підло обікрали. Подробиці у сюжеті.