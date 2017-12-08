У Рівному в гральному клубі ледве не згоріли 7 людей. ВІДЕО

У Рівному на вулиці Київській працює гральний заклад під вивіскою «Лото-маркет». Тут відвідувачів вистачає. Найчастіше – вночі. Так було і цього разу. Ніхто й не думав, що може статись лихо. Аж раптом відвідувачі відчули дивний запах. А за декілька хвилин перед ними спалахнув вогонь. Люди не знали, куди бігти, що робити. До дверей – а вони палають. Почалась справжня паніка.

І не тільки це…також в огляді надзвичайних подій дивіться:

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