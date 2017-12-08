В міністерстві внутрішніх справ розповіли як поліція буде охороняти масові акції. ВІДЕО
В міністерстві внутрішніх справ розповіли як поліція буде охороняти масові акції. ВІДЕО
В міністерстві внутрішніх справ розповіли як поліція буде охороняти масові акції. Протягом останніх років МВС відійшло від «варварських методів» караулу публічних подій – жодних силових методів – тільки перемовини, якщо назріває конфлікт. Більше сотні поліцейських вже пройшли підготовку, як знижувати градус напруги під час масових заходів.
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