Детективи НАБУ провели обшуки у Міністерстві юстиції. ВІДЕО

Детективи НАБУ провели обшуки у Міністерстві юстиції. ВІДЕО

22:45 08.12.2017

Детективи національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до посадовців Міністерства юстиції. Співробітників відомства підозрюють у розтраті бюджетних грошей, - розповіли у НАБУ.  

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