Детективи НАБУ провели обшуки у Міністерстві юстиції. ВІДЕО
Детективи НАБУ провели обшуки у Міністерстві юстиції. ВІДЕО
Детективи національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до посадовців Міністерства юстиції. Співробітників відомства підозрюють у розтраті бюджетних грошей, - розповіли у НАБУ.
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