Активісти вимагають покарати суддю. ВІДЕО
Активісти вимагають покарати суддю. ВІДЕО
Не вщухають дискусії стосовно притягнення до відповідальності судді з Черкащини, якого звинувачують у порушенні низки Законів України. Деталі в нашому сюжеті.
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