У листопаді на журналістів нападали 5 разів. ВІДЕО

В той же час в Національній спілці журналістів називають вражаючу статистику – за цей рік в Україні побили 85 представників ЗМІ. Лише в листопаді напали на п’ятьох працівників пера. Постраждали журналісти із Києва, Миколаєва, Чернівців ну і власне із Львівської області.