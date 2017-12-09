У Дніпрі серед білого дня розстріляли чоловіка. ВІДЕО

У Дніпрі посеред білого дня сталось жахливе вбивство. Житловий масив на Запорізькому шосе. Саме тут в обідній час місцеві почули за вікнами дивні звуки…схожі на постріли. Жителька одного з будинків виглянула надвір. Жінка побачила страшну картину. На землі лежав чоловік весь у крові.