ДТП у Києві: міні-вен збив людину. ВІДЕО

ДТП у Києві: міні-вен збив людину. ВІДЕО

09:00 09.12.2017

У Києві на проспекті Героїв Сталінграда, на пішохідному переході міні-вен збив літню жінку. Постраждалу з травмами забрали до лікарні. Тим часом на місці події наші репортери з’ясували чимало подробиць. 

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