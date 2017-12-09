ДТП у Києві: міні-вен збив людину. ВІДЕО
ДТП у Києві: міні-вен збив людину. ВІДЕО
У Києві на проспекті Героїв Сталінграда, на пішохідному переході міні-вен збив літню жінку. Постраждалу з травмами забрали до лікарні. Тим часом на місці події наші репортери з’ясували чимало подробиць.
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