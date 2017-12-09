Рівненські пожежні врятували від вогню житловий будинок. ВІДЕО
Рівненські пожежні врятували від вогню житловий будинок. ВІДЕО
У селі Городок, Рівненської області, палав житловий будинок. Все сталося вдень, о другій годині. На кадрах видно, як працюють рятувальники. Тим часом вогонь вогонь вже дістався до даху.
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