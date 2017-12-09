Під Києвом вилучили партію наркотиків на 2,5 мільйони гривень. ВІДЕО

Під Києвом вилучили партію наркотиків на 2,5 мільйони гривень. ВІДЕО

18:00 09.12.2017

У результаті проведення синхронних обшуків у помешканнях фігурантів, які здійснювалися шістьма оперативними групами поліцейських, затримано трьох активних членів угруповання наркозбувачів. Правоохоронці вилучили метадон, екстракційний опій, вироби із золота, а також кілька сотень тисяч гривень, здобутих від реалізації наркотиків. 

Оперативники Департаменту протидії наркозлочинності (ДПН) та Головного управління Національної поліції в Київській області при підтримці полку патрульної служби поліції особливого призначення «Миротворець» ліквідували стійке організоване злочинне угруповання наркоділків, сформоване на етнічній основі.

Кримінальне угруповання, до складу якого входили представники однієї з етнічних діаспор, організувало мережу збуту небезпечних наркотичних засобів – метадону та опію ацетильованого. Зловмисники діяли на території Черкаської та Київської областей.

Під час документування членів угрупування проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема чотири етапи оперативних закупок наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Фінальним етапом стало затримання ключових фігур групи наркозбувачів.

Під час синхронних обшуків, які одночасно проводили шість оперативних груп, правоохоронці вилучили 400 г синтетичного опіату «метадон», літр опію екстракційного, півкілограма виробів із золота, а також майже 400 тисяч гривень, здобутих від реалізації наркотиків.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, вчинене повторно організованою групою осіб) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варту з правом внесення застави у розмірі 1,3 млн. гривень.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

За матеріалами Департаменту комунікації Національної поліції України

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