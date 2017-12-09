У Києві затримали чоловіка, який нападав на неповнолітніх. ВІДЕО

Зловмисника обґрунтовано підозрюють у вчиненні трьох розбоїв із ножем. Чоловік відбирав кишенькові гроші та телефони.

За останні місяці поліція Солом’янського району отримала кілька повідомлень про розбійні напади на підлітків. Потерпілі розповідали, що високий чоловік погрожував їм ножем і забирав гроші та телефони. За даними фактами розпочали кримінальні провадження за ст. 187 Кримінального кодексу України та проводилися заходи для розшуку зловмисника.

Як розповів начальник Солом’янського управління поліції Павло Василенко, правоохоронці проаналізували всі злочини і зробили висновок, що це може бути один і той самий зловмисник. Під час відпрацювання оперативної інформації співробітники карного розшуку затримали 39-річного чоловіка, який підходив під опис потерпілих.

«Він виявився раніше судимим жителем Київщини. Чоловік - без постійного місця роботи, раніше встиг відбути покарання за скоєння крадіжок і грабежів. Він зізнався у скоєному та розповів нам подробиці нападів», - повідомив правоохоронець.

Зловмисник періодично приїздив у столицю і обирав серед перехожих підлітків. У результаті його жертвами стали троє юнаків віком від 13-ти до 19-ти років. У двох із них він відібрав телефони та гроші, у третього - телефон, однак той виявився пошкоджений, тож нападник його повернув.

«Чоловікові оголошено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами першою та другою статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до десяти років із конфіскацією майна. Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - додав Павло Василенко.

За матеріалами відділу комунікації поліції Києва