Депутати хочуть саджати на 5 років за невизнання Росії агресором. ВІДЕО

У Верховній Раді депутати зареєстрували новий законопроект: пропонують притягувати до кримінальної відповідальності тих, хто не визнає Росію країною-агресором. Документом передбачається доповнити Кримінальний кодекс України статтею "Публічне заперечення факту воєнної агресії Російської Федерації до України".