Потерпілі в ДТП підозрюють, що поліцейські обчистили їхню машину. ВІДЕО
Потерпілі в ДТП підозрюють, що поліцейські обчистили їхню машину. ВІДЕО
Киянка Анастасія розповідає про смертельну ДТП, в яку потрапив її брат з дружиною та дитиною. Каже, - їхали, правил дорожнього руху не порушували, аж раптом, в їхнє авто врізався «КАМАЗ». Брат і дружина сильно травмувалися, а півторамісячна дитина загинула. Їхнє «Рено» на час слідства арештували, і скориставшись трагедію, підло обікрали. Подробиці у сюжеті.
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