Україна відмовляється виплачувати компенсацію постраждалим від обстрілів на Донбасі. ВІДЕО
Україна відмовляється виплачувати компенсацію постраждалим від обстрілів на Донбасі. ВІДЕО
Гроші, за зруйноване терористами жило в зоні АТО поки ніхто не отримав. Хоча закон України «про боротьбу з тероризмом» зобов’язує виплати компенсацій. Але в Службі безпеки України пояснюють – держава не зобов’язана відшкодовувати гроші, бо не українські силовики поцілили в будинок постраждалої. І взагалі, люди мають ще доказати, хто саме обстрілював будинок та з якої саме зброї.
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