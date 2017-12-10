Україна відмовляється виплачувати компенсацію постраждалим від обстрілів на Донбасі. ВІДЕО

Гроші, за зруйноване терористами жило в зоні АТО поки ніхто не отримав. Хоча закон України «про боротьбу з тероризмом» зобов’язує виплати компенсацій. Але в Службі безпеки України пояснюють – держава не зобов’язана відшкодовувати гроші, бо не українські силовики поцілили в будинок постраждалої. І взагалі, люди мають ще доказати, хто саме обстрілював будинок та з якої саме зброї.