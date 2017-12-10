Під Києвом трапилась смертельна ДТП: завантажена фура розчавила легковика. ВІДЕО
Під Києвом трапилась смертельна ДТП: завантажена фура розчавила легковика. ВІДЕО
Неуважність, перевищення швидкості, алкоголь, погодні умови та елементарне недотримання правил дорожнього руху, всі ці фактори можуть стати причиною ДТП. І навіть попри те, що усі це прекрасно розуміють – деякі водії чомусь нехтують простими правилами і тому мають не лише потрощений транспорт а іноді і трагічні наслідки. Без жертв не обійшлося і у цій дорожньо-транспортній пригоді.
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