Під Києвом трапилась смертельна ДТП: завантажена фура розчавила легковика. ВІДЕО

Неуважність, перевищення швидкості, алкоголь, погодні умови та елементарне недотримання правил дорожнього руху, всі ці фактори можуть стати причиною ДТП. І навіть попри те, що усі це прекрасно розуміють – деякі водії чомусь нехтують простими правилами і тому мають не лише потрощений транспорт а іноді і трагічні наслідки. Без жертв не обійшлося і у цій дорожньо-транспортній пригоді.