Закон про боротьбу із домашнім насильством потрібно змінювати – правозахисники. ВІДЕО
Закон про боротьбу із домашнім насильством потрібно змінювати – правозахисники. ВІДЕО
Деякі депутати обурилися тим, що закон прийняли без таких понять як «ґендер», «ґендерна ідентичність», «ґендерні стереотипи». І тепер вимагають повернути їх в закон про домашнє насильство. Бо на їхню думкою саме це може стати перепоною на шляху ратифікації Стамбульської конвенції, бо такий документ не відповідає міжнародним зобов’язанням України.
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