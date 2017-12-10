Закон про боротьбу із домашнім насильством потрібно змінювати – правозахисники. ВІДЕО

Деякі депутати обурилися тим, що закон прийняли без таких понять як «ґендер», «ґендерна ідентичність», «ґендерні стереотипи». І тепер вимагають повернути їх в закон про домашнє насильство. Бо на їхню думкою саме це може стати перепоною на шляху ратифікації Стамбульської конвенції, бо такий документ не відповідає міжнародним зобов’язанням України.