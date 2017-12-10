На непідконтрольній Україні території зростає кількість хворих на ВІЛ вагітних – ООН. ВІДЕО

Українська влада не контролює епідемію ВІЛ на Донбасі та в окупованому Криму. З квітня 2014-го року Міністерству охорони здоров’я невідомі статистичні дані про поширення ВІЛ в Криму. А з літа того ж таки 2014-го року в повному об’ємі невідомо скільки нових випадків зараження сталось і на непідконтрольному Донбасі. Тим часом на сайті центру новин ООН читаємо вражаючу інформацію. Виявляється, за час конфлікту на Сході країни хворих на ВІЛ стає дедалі більше.