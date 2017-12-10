На непідконтрольній Україні території зростає кількість хворих на ВІЛ вагітних – ООН. ВІДЕО
На непідконтрольній Україні території зростає кількість хворих на ВІЛ вагітних – ООН. ВІДЕО
Українська влада не контролює епідемію ВІЛ на Донбасі та в окупованому Криму. З квітня 2014-го року Міністерству охорони здоров’я невідомі статистичні дані про поширення ВІЛ в Криму. А з літа того ж таки 2014-го року в повному об’ємі невідомо скільки нових випадків зараження сталось і на непідконтрольному Донбасі. Тим часом на сайті центру новин ООН читаємо вражаючу інформацію. Виявляється, за час конфлікту на Сході країни хворих на ВІЛ стає дедалі більше.
|
10.12.2017 | 16:00
|
10.12.2017 | 10:00
|
10.12.2017 | 09:00
|
10.12.2017 | 08:00
|
09.12.2017 | 22:30
|
09.12.2017 | 21:30
|
09.12.2017 | 20:30
|
09.12.2017 | 19:00
|
09.12.2017 | 18:00
|
09.12.2017 | 10:00
|
09.12.2017 | 09:00
|
09.12.2017 | 08:00
|
08.12.2017 | 23:45
|
08.12.2017 | 22:45
|
08.12.2017 | 22:15
|
08.12.2017 | 21:45
-
- 1 з 909
- ››