У Тернополі двоє крадіїв акумуляторів спіймали на гарячому. ВІДЕО
У Тернополі двоє крадіїв акумуляторів спіймали на гарячому. ВІДЕО
У Тернополі двоє товаришів вирішили заробити легких грошей. А згодом почалось таке. До поліції систематично стали звертатися Тернополяни зі скаргами, що з їхніх автомобілів зникають акумулятори. Так, на одному будівництві Тернополя співробітник компанії помітив, як двоє чоловіків метушаться поблизу вантажівки ДАФ. Виявилося, вони знімали два акумулятори вартістю аж 8 тисяч гривень.
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