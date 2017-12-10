У Тернополі двоє крадіїв акумуляторів спіймали на гарячому. ВІДЕО

У Тернополі двоє товаришів вирішили заробити легких грошей. А згодом почалось таке. До поліції систематично стали звертатися Тернополяни зі скаргами, що з їхніх автомобілів зникають акумулятори. Так, на одному будівництві Тернополя співробітник компанії помітив, як двоє чоловіків метушаться поблизу вантажівки ДАФ. Виявилося, вони знімали два акумулятори вартістю аж 8 тисяч гривень.