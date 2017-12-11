У Києві затримали серійного викрадача ліфтових котушок. ВІДЕО

У Києві затримали серійного викрадача ліфтових котушок. ВІДЕО

19:00 11.12.2017

Зловмисник співпрацює зі слідством та дає покази, які перевіряють правоохоронці. За його плечима близько п’ятнадцяти скоєних аналогічних злочинів.

До чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у будинку викрали ліфтові котушки. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що зловмисник завдяки заздалегідь заготовленим інструментам пошкодив замок дверей ліфтової шахти. Звідти викрав ліфтові котушки, які поклав у сумку і почав втікати. Однак його помітив мешканець будинку, який викликав поліцію та надав їм детальний опис правопорушника.

«Оперативники провели ряд заходів та встановили, що до крадіжки причетний 28–річний киянин, який раніше притягувався до відповідальності за майнові злочини. Його затримали та доставили до управління поліції для з’ясування всіх обставин. Ми перевіряємо інформацію, яку отримали під час допиту, де зловмисник зізнався у скоєнні п’ятнадцяти аналогічних правопорушень», - повідомив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголошено повідомлення про підозру та обрано міру запобіжного заходу – домашній арешт. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

За матеріалами відділу комунікації поліції Києва

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