На Львівщині підірвали пасажирський автобус із польськими номерами. ВІДЕО

Біля Львова підірвали іноземний автобус. Це сталося вночі на кільцевій дорозі біля одного з готелів. Автобус перевозив групу туристів з Польщі. Зупинився на зупинці біля готелю. Аж раптом – гучні звуки… схожі на вибухи.