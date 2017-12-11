На Львівщині підірвали пасажирський автобус із польськими номерами. ВІДЕО
На Львівщині підірвали пасажирський автобус із польськими номерами. ВІДЕО
Біля Львова підірвали іноземний автобус. Це сталося вночі на кільцевій дорозі біля одного з готелів. Автобус перевозив групу туристів з Польщі. Зупинився на зупинці біля готелю. Аж раптом – гучні звуки… схожі на вибухи.
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