Подробиці суду над Міхеілом Саакашвілі. ВІДЕО

Журналісти та громадськість до останнього не знали, де саме розглядатимуть справу колишнього президента Грузії. Та, коли стало відомо, що міру запобіжного заходу Саакашвілі обиратимуть у Печерському суді столиці, київський райсуд оточили сотні людей, кого було більше активістів чи правоохоронців сказати важко. І вже на перший інцидент не довелось довго чекати.