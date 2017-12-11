Подробиці суду над Міхеілом Саакашвілі. ВІДЕО
Подробиці суду над Міхеілом Саакашвілі. ВІДЕО
Журналісти та громадськість до останнього не знали, де саме розглядатимуть справу колишнього президента Грузії. Та, коли стало відомо, що міру запобіжного заходу Саакашвілі обиратимуть у Печерському суді столиці, київський райсуд оточили сотні людей, кого було більше активістів чи правоохоронців сказати важко. І вже на перший інцидент не довелось довго чекати.
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