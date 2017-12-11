На Житомирщині сталася масштабна ДТП: є загиблі. ВІДЕО

Дві машини їхали у різні сторони, але їм судилося зустрітися за кілька кілометрів від Бердичева. Лобовий удар одразу для двох людей виявився смертельним. Попередньо, водій Рено Логан не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу і в’їхав у Тойоту Короллу.

І не лише це в огляді ДТП…

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dtp.kiev.ua