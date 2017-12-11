У Дніпрі ветерани АТО викинули лікаря до сміттєвого бака. ВІДЕО

З одного боку ветерани виявилися правими щодо бездіяльності лікаря, через яку вони місяцями зараз перебувають без заслужених пенсій. З іншого – методи, якими людям доводиться боротися за справедливість далеко не найкращі. Детальніше – у сюжеті.